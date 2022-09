5 supers bons plans avec deux enceintes connectées, une tablette Apple, une liseuse et un smartphone

Aujourd'hui, nous mettons en avant les enceintes connectées Echo Dot 4 et JBL Xtreme 2, la tablette Apple iPad Mini, la liseuse Amazon Kindle et la télévision TCL 50P615.

Commençons notre top 5 avec l’enceinte connectée Echo Dot 4 qui profite d’une belle promotion chez Boulanger.

Elle affiche une forme sphérique qui permet d’optimiser la qualité du son, elle intègre un haut-parleur frontal de 41 mm. De plus, l'enceinte est accompagnée d’un hub connecté pour les appareils du foyer, avec une prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy.

L’Echo Dot 4 peut prendre le contrôle de votre maison connectée tout en écoutant votre musique préférée grâce aux assistants vocaux. Et enfin, vous pouvez communiquer entre les enceintes pour faire passer un message. L’enceinte est compatible avec la technologie Bluetooth et WiFi.

Sur le site de Boulanger, l’enceinte connectée Echo Dot 4 est au prix de 20 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite. Une prise connectée est offerte.

Continuons avec la liseuse électronique Kindle d’Amazon qui voit son prix chuter de 31% sur Rakuten.

Elle est équipée d'un écran tactile de 6 pouces rétroéclairés pour une dimension de 160 x 113 x 8,7 mm qui occupe 62,3 % de la surface totale avec une définition de 167 PPP en 800 x 600 pixels. La liseuse profite de 8 Go d'espace de stockage.

Les formats de lecture pris en compte par la Kindle sont TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, AZW3, KFX et AZW. Pour info, le format ePub n’est pas compatible.

Sur Rakuten, la liseuse Kindle est au prix de 55 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.

Poursuivons avec l’enceinte JBL Xtreme 2 qui est à prix réduit sur le site de Boulanger.

Elle affiche un design passe-partout avec une sangle de transport qui vous accompagnera partout, même sur le bord d’une piscine ou à la plage grâce à son étanchéité IPX7. Nous notons la présence de 6 haut-parleurs (2 graves, 2 aigus et 2 nominaux) qui offrent un son de qualité digne de la marque JBL.

La JBL Xtreme 2 est dotée d'une batterie de 10 Ah permettant 15 heures d’écoute non-stop au maximum. Il ne vous faudra que 3 heures et demie pour la recharger. Pour finir, elle intègre un port USB pour permettre à vos smartphones de reprendre un peu de batterie.

Sur Boulanger, l’enceinte JBL Xtreme 2 est au prix de 180 € au lieu de 299 € avec la livraison gratuite.

Passons maintenant à la tablette tactile Apple iPad Mini qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Elle est pourvue d'un écran Liquid Retina de 8,3 pouces avec la technologie True Tone qui permet de calibrer votre écran automatiquement. L'iPad Mini intègre la puce A15 Bionic avec 6 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. De plus, la tablette est compatible Bluetooth et WiFi 6.

Pour la photo, nous notons la présence d'un appareil photo grand-angle de 12 mégapixels à l'arrière et d'une caméra grand-angle 12 MP à l'avant. La tablette est compatible avec l'Apple Pencil qui se fixe de façon magnétique et se recharge sans fil.

Sur Amazon, la tablette tactile Apple iPad Mini est au prix de 680 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la télévision TCL 50P615 qui est à petit prix sur le site de Carrefour.

Elle est doté d'un écran LED de 50 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. C'est une smart TV qui profite du système d'exploitation AndroidTV 9.0 Pie avec la technologie HDR10 et HDR HLG. Vous pourrez profiter de vos applications préférées comme Netflix ou Disney+ par exemple. Pour finir, elle intègre aussi trois ports HDMI et un port mini-A/V.

Sur le site de Carrefour, la télévision TCL 50P615 est au prix de 299 € au lieu de 449 € avec le retrait en magasin.



