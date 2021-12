Trois offres de folie avec un casque, des écouteurs et un écran PC

Aujourd'hui, les écouteurs Apple AirPods 2, l'écran PC MSI Optix G24C6 et le casque Beats Solo Pro bénéficient d'une belle promotion sur le NET.

Commençons par le casque Beats Solo Pro qui est actuellement en promotion sur Amazon. Ce dernier offre un module de réduction active du bruit et 22 heures d'autonomie.

Il est doté de la puce H1 d'Apple permettant une meilleure intégration du casque au cœur des environnements Mac et iOS avec le partage audio d'iOS, un appairage automatique, la gestion du main libre avec Siri… Il est aussi compatible avec iOS et Android

Sur Amazon, le casque Beats Solo Pro est au prix de 169 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs Apple AirPods 2 qui profitent d'une belle réduction

De type intra-auriculaires, ils sont dotés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. De plus, Les AirPods 2 sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger offrant 24 heures de liberté.

Ils détectent quand vous les retirez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause. Ils profitent d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth.

Les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 120 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite sur le site Cdiscount.



Pour finir, on profite d'une belle réduction sur l'écran MSI Optix G24C6 sur Topachat. Ce dernier est doté d'une dalle de 23,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz et la technologie FreeSync.

L'écran PC dispose de deux ports HDMI et d'un port DisplayPort. Pour finir, la dalle incurvée permet une meilleure immersion lors de vos sessions de jeu.

L'écran MSI Optix G24C est au prix de 170 € au lieu de 240 € avec le code SNOWMAN avec la livraison gratuite.



