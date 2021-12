Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro à prix CASSÉ, ainsi que notre sélection de bons plans...

Aujourd’hui, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en promotion chez AliExpress. Ce dernier est doté d’un écran AMOLED de 6,67" pour une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC Snapdragon 732G avec 6 à 8 Go de RAM et 64 Go à 128 Go de mémoire interne.

Du côté de la photographie, le Note 10 Pro offre un quadruple capteur photo à l’arrière avec un module principal de 108 mégapixels, et trois autres objectifs de 8, 5 et 2 mégapixels. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Pour finir, le mobile est accompagné d'une batterie Li-Po de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts.

Sur AliExpress, les smartphones Xiaomi Redmi Note 10 Pro sont au prix de :

La livraison est gratuite depuis la France.



