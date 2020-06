Bon plan : les écouteurs Freebuds 3 de chez Huawei à 140 €, mais aussi des télévisions, des casques audio ..

Aujourd'hui, vous pourrez profiter des écouteurs Freebuds 3 à -26 %, mais aussi de notre sélection de promotions sur les télévisions et le secteur du son.

Le bon plan du jour concerne l'ensemble des meilleures offres de la journée sur les télévisions, mais aussi sur les casques Bluetooth, écouteurs sans fil, enceintes, etc. Comme la promotion très intéressante sur les écouteurs sans fil Huawei, les Freebuds 3.

Ces écouteurs-boutons sont simples d'utilisation et disposent d'une réduction de bruit active intelligente parfaite pour les environnements bruyants. Le microphone est également de qualité pour passer vos appels, même avec des vents allant jusqu'à 20 km/h. Le son est bien sûr d'une qualité sans précédent et permet une écoute immersive.

Les Freebuds sont équipés d'une puce Kirin A1 qui se comporte comme un véritable petit SoC avec son processeur d'application, sa RAM, son DSP et sa puce Bluetooth apportant une compatibilité Bluetooth 5.1, ce qui permet une connexion Bluetooth stable et une synchronisation rapide entre l'audio et la vidéo. Enfin, les écouteurs True Wireless de chez Huawei ont une autonomie de 4 heures pouvant aller jusqu'à 20 heures en utilisant le boîtier de charge.

Vous pourrez profiter des écouteurs sans fil Freebuds 3 de la marque Huawei au prix de 140 € au lieu de 190 € chez Boulanger, soit une remise de 26 % !

Vous retrouverez toutes les offres du jour chez Darty, la Fnac, Boulanger, Cdiscount, Rakuten, etc.

Ci-dessous notre sélection des promotions les plus pertinentes de ce lundi 29 juin sur le secteur du télévisuel et de l'audio :

Télévision :

Audio :

