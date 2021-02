Les écouteurs Huawei Freebuds 3, le Xiaomi Mi 10T Lite et le PC Huawei MateBook X 2020 en promo

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil Huawei, les Freebuds 3, qui sont simples d'utilisation et disposent d'une réduction de bruit active intelligente parfaite pour les environnements bruyants. Le microphone est également de qualité pour passer vos appels, même avec des vents allant jusqu'à 20 km/h. Le son est bien sûr d'une qualité sans précédent et permet une écoute immersive.

Les Freebuds sont équipés d'une puce Kirin A1 qui se comporte comme un véritable petit SoC avec son processeur d'application, sa RAM, son DSP et sa puce Bluetooth apportant une compatibilité Bluetooth 5.1, ce qui permet une connexion Bluetooth stable et une synchronisation rapide entre l'audio et la vidéo. Enfin, les écouteurs True Wireless de chez Huawei ont une autonomie de 4 heures pouvant aller jusqu'à 20 heures en utilisant le boîtier de charge.

En ce moment, vous pourrez trouver les écouteurs Huawei FreeBuds 3 à 139 € au lieu de 189 € chez Boulanger!



Poursuivons ce bon plan avec le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite qui propose un écran LCD de 6,67 pouces qui permet une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et le DPI est de 386 ppp. Ce téléphone exploite un SoC Snapdragon 750G accompagné de 6 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go de stockage interne, non extensible.

Au niveau de la photographie, on trouve un quadruple appareil photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et trois autres modules de 8,2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Il est alimenté par une batterie Li-Po de 4820 mAh, et est compatible avec la recharge rapide 33 Watts, mais pas avec le chargement sans fil.

Vous pourrez trouver le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite à 299 € au lieu de 329 € chez Cdiscount.



Enfin, le PC portable Huawei MateBook X 2020 qui propose un écran LCD tactile de 13 pouces avec une définition de 3000 pixels x 2000 pixels. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5 accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne en SSD. La carte graphique est une Intel UHD Graphics.

Il propose une connectique dotée de 2 ports USB-C et une prise jack. La connectivité se fera avec le Wi-Fi 802.11 ax (Wi-Fi 6) et le Bluetooth 5.0. Enfin il est alimenté par une batterie Li-Po de 42 Wh.

Vous pourrez profiter du Huawei MateBook X 2020 en promotion à 999 € au lieu de 1499 € chez la Fnac.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant un drone GPS black 6K et un drone Xiaomi MITU en promotion, mais aussi une corde à sauter connectée à 19 € seulement !