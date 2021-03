De fortes promotions sur les écouteurs Jabra Elite 65t, le Asus Zenfone 7 Pro et la trottinette Xiaomi 1S

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil Elite 65T de la marque Jabra qui promet une expérience d'utilisation optimale grâce à une connexion avec le smartphone stable et instantané à l'aide du Bluetooth 5.0. Avec l'application Jabra Sound+, vous pourrez personnaliser votre son afin de trouver la combinaison parfaite pour vous. Les Jabra Elite 65T ont une autonomie de 5 heures qui peut s'allonger avec le boitier de recharge de 10 heures, les écouteurs disposent d'une recharge rapide de 15 minutes pour 1 heure d'écoute.

Vous n'aurez pas de problème de maintien avec les trois différentes tailles des Eargels proposés pour s'adapter à la morphologie de tous. Les écouteurs Jabra Elite 65T sont compatibles avec les appareils iOS et Android. Enfin, si vous souhaitez faire attention au monde qui vous entoure pour rester attentif, la fonction HearThrough vous permettra d'entendre les bruits qui vous entourent.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t sont à 79 € au lieu de 129 € chez Amazon.



Vous trouverez également le smartphone Asus ZenFone 7 Pro qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Cet Asus exploite un SoC Snapdragon 865+ avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Ce modèle intègre le module Flip Camera, motorisé et rotatif qui peut être positionnés de trois façons différentes et permettre de profiter des mêmes capteurs photo que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ce dernier intègre trois objectifs avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin un téléobjectif (zoom optique x3) de 8 mégapixels. À noter que les capteurs grand-angles et téléobjectifs possèdent une stabilisation optique des images, et que la caméra grand-angle peut enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde via la stabilisation optique.

En ce moment, la Fnac propose le smartphone Asus ZenFone 7 Pro à 599 € au lieu de 799 € avec en plus des écouteurs sans fil offerts !



Terminons ce bon plan avec la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière. Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

Vous trouverez la trottinette électrique Xiaomi 1S à 289 € au lieu de 449 € chez Cdiscount !



