Profitez du OnePlus 7 pro à prix réduit, mais aussi OnePlus Nord N100, OnePlus 7T et Poco M3

Découvrez de nouvelles réductions de prix sur une sélection de smartphones avec le OnePlus 7 Pro en 128 Go et en 256 Go, mais également le Poco M3 et deux autres smartphones de la marque OnePlus.

Alors que OnePlus vient de présenter aujourd'hui ses OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et que nous avons testé le OnePLus 9 Pro, le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 7 Pro qui propose un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition de 3120 pixels x 1440 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 855 avec de 6 Go à 12 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go d'espace de stockage interne.

Vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière de téléphone avec un module principal de 48 mégapixels et deux autres modules de 16 mégapixels et 8 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide.

Vous pourrez trouver le smartphone OnePlus 7 Pro en promotion à 426 € pour sa version 128 Go avec le code V638B675CA512000, mais aussi à 477 € pour sa version 256 Go avec le code K638B935AED53001. Les deux offres bénéficient de la livraison gratuite.

Vous pourrez trouver d'autres offres sur des smartphones chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les smartphones Samsung Galaxy Z Fold 2, OnePlus 8 Pro et le DJI Osmo Pocket en promotion, mais aussi le smartphone Samsung Galaxy A31 en promotion !