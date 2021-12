Trois offres de folie avec le Portal Mini de Facebook, la barre de son Philips B5305 et le realme GT 5G

Commençons avec le Facebook Portal Mini qui est un écran connecté, tactile et couleur de 8" avec une définition de 1280 x 720 px. Il bénéficie d'une caméra de 13 mégapixels et dispose de Messenger, WhatsApp et d'Alexa pour rester en contact avec sa famille et ses amis même en période délicate comme celle que nous vivons actuellement.

Grâce à sa caméra intelligente, vous pouvez installer cet appareil dans une grande pièce de votre domicile et vous déplacer tout en étant en communication, il vous suit sur un champ de vision de 114°. La connectivité est compatible avec le Wi-Fi 5, le Bluetooth n'étant pas présent sur ce modèle. Vous pourrez utiliser Portal avec Android et iOS.

Sur le site de la Fnac, le Portal Mini de Facebook est au prix de 50 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au smartphone realme GT 5G qui est actuellement en promotion sur le site de Rakuten.

Il est doté d'un écran de 6,43" en AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un poinçon pour le capteur photo avant de 16 mégapixels. De plus, il est propulsé par un SoC Snapdragon 888 haut de gamme avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Le realme GT 5G est équipé d'une batterie de 4500 mAh, il propose une charge filaire rapide 65W demandant à peine plus d'une demi-heure pour une charge complète. Pour finir, à l'arrière, un triple capteur photo propose un module principal 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Sur le site de Rakuten, le smartphone realme GT 5G 8+128 Go au prix réduit de 345 € au lieu de 499 € avec le code RAKUTEN15.



Finissons avec la barre de son Philips B5305 accompagnée de son caisson de basse, en promotion sur Amazon.

Grâce à cette barre de son avec 2.1 canaux, vous pouvez profiter de vos films et émissions préférés avec un son de qualité supérieure. Elle vous offre des basses impeccables. De plus, elle est compatible Bluetooth.

Elle peut se connecter à votre télévision avec son port HDMI ARC. La barre de son est fournie avec sa télécommande afin de contrôler le son depuis votre canapé. Son design oblique facilite son intégration dans la décoration de votre maison.

La barre de son Philips B5305 est actuellement en promotion au prix de 77 € au lieu de 130 € sur le site d'Amazon.



