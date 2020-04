Bon plan : les écouteurs sans fil Galaxy Buds de chez Samsung à prix cassé ainsi que les AirPods d'Apple !

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil Galaxy Buds de la marque Samsung qui sont actuellement en promotion à un prix vraiment très avantageux sur la plateforme Cdiscount.

Ce sont donc des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui mesurent 17,5 x 19,2 x 22,3 mm et pèsent 5,6 g (par oreillette). Ils sont ainsi plus légers que les Gear Icon X. Ils profitent d'un son signé AKG et chaque oreillette est équipée d'un micro externe et intra-auriculaire.

Les Galaxy Buds sont compatibles Bluetooth 5.0 et peuvent être associés à deux appareils de manière simultanée. Enfin ces écouteurs promettent une autonomie de 6 heures en utilisation musicale avec la batterie intégrée aux écouteurs (58 mAh) et 7 heures en plus grâce à l'étui de rangement (252 mAh). Cet étui permet une recharge sans fil en plus de USB-C.

Profitez des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds à 79 € au lieu de 149 € sur Cdiscount !



Mais ce ne sont pas les seuls écouteurs haut de gamme à profiter d'une réduction intéressante. En effet, les AirPods de chez Apple connaissent eux aussi une promotion sur la plateforme d'e-commerce Cdiscount.

Depuis leur lancement, les AirPods 2 de la marque Apple ont vu leurs prix varier avec de nombreuses promotions tout en restant assez cher. Il est à savoir que Apple propose ses écouteurs sans fil à 179 € pour le boitier standard et 229 € pour le boitier de charge sans fil.

Vous pourrez donc retrouver les AirPods 2 avec son boitier filaire à 135 € au lieu de 180 €, mais aussi les AirPods 2 avec le boitier sans fil à 170 € au lieu de 229 €

De plus, les AirPods Pro, qui sont considérés comme le top du top niveau audio sans fil sont également en promotion chez Rakuten à 204 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite !





