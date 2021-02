Les écouteurs TWS Lenovo GT2 à prix réduit, mais aussi Realme, Xiaomi Mi Airdots Pro...

Aujourd'hui, Gearbest propose de très nombreux bons plans sur des écouteurs sans fils, écouteurs filaires et mêmes quelques casques. Donc si vous êtes en recherche d'une nouvelle solution audio, n'hésitez plus !

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil Lenovo GT2, très pratiques grâce à leurs petites tailles et qui proposent un son de qualité malgré un poids de seulement 3,8 grammes. Ces écouteurs permettent une connexion fluide et optimale à votre smartphone grâce au Bluetooth 5.0. Les GT2 proposent la réduction du bruit numérique, mais également une expérience sonore HD avec des haut-parleurs de 7,2 mm.

Ces Lenovo sont certifiés IPX4 étanche, cela signifie qu'ils résistent à la poussière et aux intempéries. Enfin, vous pourrez profiter d'une très bonne autonomie avec 15 heures de musique ou 4 heures et demie d'appel. Le temps de recharge est d'environ une heure et demie. Le boîtier de ces écouteurs rallonge la durée de vie de la batterie de 11 heures.

Vous trouverez en ce moment chez Gearbest, les écouteurs TWS Lenovo GT2 en promotion à 15 € seulement. De plus, la livraison est gratuite.

Vous pourrez prendre connaissance de toutes les offres sur les écouteurs chez Gearbest sur leur page dédiée.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

