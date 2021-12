CHUTE de prix pour les écouteurs Ugreen HiTune X6 et notre sélection de bons plans

Aujourd'hui, on profite d'une réduction sur les écouteurs de la marque Ugreen, les HiTune X6, avec 43 % de réduction ! un bon plan à ne pas rater.

Aujourd'hui, les écouteurs Ugreen HiTune X6 profitent d'une belle réduction chez Amazon.

Ces derniers disposent d'une réduction active du bruit (ANC), avec une réduction du bruit atteignant jusqu’à 35 dB (dual ANC), couplée à un joint étanche isolant du bruit de fond. Ils sont équipés également de 6 micros ENC avec RCV 4.0 permettant une suppression du bruit ambiant avec une réduction de 90 % du bruit extérieur pendant les appels téléphoniques.

Les écouteurs sont petits et légers, avec une finition métallique, disposant de 3 paires d'oreillettes en silicone souple. Ils disposent également de contrôles tactiles pour accéder aux fonctions comme la lecture, la mise en pause, etc. Pour finir, grâce à sa batterie, vous profitez de 6 heures avec une seule charge (5,5 h avec ANC activée), et grâce au boitier, vous bénéficiez de 26 heures d’écoute.

Sur Amazon, les écouteurs Ugreen HiTune X6 sont au prix de 40 € au lieu de 70 € avec le code ZT7F2CTE et une livraison gratuite.





