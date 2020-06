Bon plan écouteurs : les Xiaomi Airdots Pro 2 / Air2 SE / Pro 2S et les OnePlus Type-C en promotion

Commençons avec les écouteurs Xiaomi Airdots Pro 2 qui peuvent s'adapter à toutes les situations : sport, gaming ou tout simplement chez vous. Ce package contient deux airdots avec son manuel d’utilisation, un câble USB-C et une boite de charge. La réduction active de bruit vous permet d’écouter un son de qualité sans subir les interférences causées par les bruits extérieurs. Vous profiterez d'une connexion avec le smartphone stable et instantané à l'aide du Bluetooth 5.0. Niveau batterie et autonomie, comptez seulement 1 heure pour remonter la charge des batteries à 100%, et comptez 4h d’autonomie avec 14h supplémentaires grâce à l’étui de recharge.

Les écouteurs sans fil Xiaomi Airdots Pro 2 sont affiché au prix de 44 € sur Gearbest grâce au coupon de réduction U4BB55D7625EB000.



Poursuivons avec les écouteurs Xiaomi Air2 SE (ou Pro 2 SE), la version lite de ces mêmes écouteurs, aucune différence physique notable entre les deux, il est donc impossible de les distinguer au niveau design. Le package contient toujours deux airdots avec son manuel d’utilisation, un câble USB-C et une boite de charge. La réduction active de bruit vous permet d’écouter un son de qualité sans subir les interférences causées par les bruits extérieurs. Ces écouteurs sont alimentés par une batterie qui permet une autonomie de 5 heures, et de 20 heures avec le boitier de charge. Le temps de charge est de 1 heure et demie.

En ce moment, profitez d'une belle promotion de 40 % sur Gearbest avec les écouteurs Xiaomi Air2 SE à 27 € !

Xiaomi Air2 SE Code promo: Vente flash Quantité: 200



Passons aux Airdots Pro 2S de la marque Xiaomi, également appelés Airdots Air 2, qui proposent une connexion stable avec votre appareil grâce à la technologie Bluetooth 5.0 qui assure une meilleure stabilité de la connexion. Les Airdots Pro 2S ont une autonomie d'environ 5 heures avec un temps de recharge de 1 heure en utilisant une charge filaire. Vous aurez jusqu'à 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge. Les écouteurs sont équipés d'une fonction réduction de bruit active pour une immersion totale.

Vous pourrez retrouver les écouteurs Xiaomi Airdots Pro 2S en promotion à 55 € seulement chez Gearbest.



Enfin, les écouteurs OnePlus dont le fabricant a pris un soin particulier aux détails avec le choix des matériaux et une conception robuste. Le passage à l'USB-C offre en soi des possibilités pour améliorer encore la qualité sonore et les utilisateurs devraient donc retrouver la qualité des Bullets V2 avec des améliorations dans certains compartiments du son.

Les écouteurs OnePlus Type-C sont actuellement proposés au prix de 26 € chez Gearbest.

OnePlus Type-C Code promo: Vente flash Quantité: 200



Mais, vous pourrez également retrouver plusieurs écouteurs en promotion :

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

