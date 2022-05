Commençons avec le PC portable Asus VivoBook S3400QA qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

L'ordinateur est pourvu d'une dalle OLED de 14" avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Le PC portable dispose du processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il intègre aussi une caméra 720p, un micro, deux ports USB 2.0, un port HDMI, un port USB C et un port USB 3. Un lecteur de carte microSD est aussi présent sur le PC. Et enfin, il est compatible avec les technologies Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Le PC portable Asus VivoBook S3400QA est au prix de 800 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs Jabra Elite 85T qui bénéficie de 40 % de réduction sur Amazon

Ils affichent un profil de type intra-auriculaires True Wireless et sont dotés de la technologie de réduction de bruit active avancée avec le soutien de 6 microphones optimisant le résultat. De plus, vous pouvez associer vos écouteurs à l’application Jabra MySound+ afin de modifier les réglages avancés du son.

Les écouteurs profitent aussi de la technologie Bluetooth 5.0. De plus, l'autonomie de chaque écouteur permet de profiter de 5,5 heures d'écoute par charge avec la réduction de bruit active. Le boitier de recharge augmente l’autonomie pour atteindre 25 à 31 heures au total, il est compatible avec la charge à induction.

Les écouteurs Jabra Elite 85T sont au prix réduit de 150 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Passons maintenant à l'aspirateur robot Ecovacs Deebot N8 qui est doté d'une puissance d’aspiration de 2300 Pa. Il profite d'un télémètre laser et d'un seul bouton qui permet d'éteindre ou d'allumer le robot, qui sont présents sur le haut de l'aspirateur. Sous le robot, nous notons la présence de deux balais rotatifs et d'un rouleau principal ainsi qu'une serpillière qui est accompagnée d'un réservoir d'eau de 200 ml. Quant à son bac à poussière, il profite d'une capacité de 400 ml.

L'aspirateur s'associe à l'application Ecovacs permettant d'afficher les cartes que l'aspirateur mémorise, ainsi que de programmer des séquences de nettoyage ou de bloquer des zones bien spécifiques. L'application permet de stocker jusqu'à 3 cartes différentes, parfaites pour les maisons avec différents étages. Et pour finir, du point de vue de l'autonomie, le robot profite de 75 minutes avant de retourner à sa base pour se recharger.

Sur Amazon, l'aspirateur robot Ecovacs Deebot N8 est au prix de 299 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran incurvé LG UltraGear 38GN950-B qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté d'une dalle de 38 pouces avec une définition de 3840 x 1600 pixels et un très beau taux de rafraichissement de 144 Hz. Il profite également de la technologie Freesync Premium qui assure une bonne synchronisation entre l'écran et la carte graphique.

L'écran affiche un design élégant et nous notons la présence de deux ports HDMI, d'un port USB 2 et de deux ports USB 3. Pour finir, sa forme incurvée permet de vous immerger encore plus dans vos jeux.

Sur Amazon, l'écran incurvé LG UltraGear 38GN950-B est au prix de 900 € au lieu de 1500 € !!!



Finissons avec la caméra de sécurité intérieure SwitchBot qui est également à prix cassé chez Amazon.

Vous profitez d'une qualité d'image en Full HD 1080p avec un angle de 130°. Elle permet par exemple d'identifier les pleurs d'un bébé et de vous envoyer une notification sur votre smartphone. Vous avez aussi la possibilité de stocker vos données sur une carte SD ou dans le cloud qui est mis à disposition par le constructeur. Pour finir, la caméra est capable de filmer de nuit grâce à 6 LED infrarouges qui s'allument automatiquement.

Sur Amazon, la caméra de sécurité intérieure SwitchBot est au prix de 28 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les bons plans avec le Samsung Galaxy A52S voit son prix chuter avec des iPhone, iPad, écrans PC, tablettes ou encore le spécial aspirateur avec les meilleurs bons plans chez Cdiscount, Darty, Fnac, Rueducommerce ou Amazon.