Bon plan : le Samsung Galaxy A52S voit son prix chuter avec des iPhone, iPad, écrans PC, tablettes...

Nous mettons en avant aujourd'hui, le smartphone Samsung Galaxy A52S qui voit son prix chuter sur Rakuten.

Le smartphone intègre un écran AMOLED de 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, la dalle intègre un module photo de 32 MP. Le mobile embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 778G, compatible 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photo, le Galaxy A52S affiche quatre caméras de 64, 12, 5 et 5 mégapixels. Et pour finir, le smartphone est pourvu d’une batterie de 4500 mAh, accompagné d'un chargeur rapide de 25W.

Sur Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy A52S est au prix de 290 € au lieu de 459 € avec la livraison gratuite.



