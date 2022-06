Cinq offres de folie avec un robot aspirateur, une box TV, un clavier, un smartphone et une TV

Commençons avec le robot Ecovacs Deebot N8+ qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est doté de deux balais rotatifs et d'un rouleau principal. Il offre une puissance d’aspiration de 2300 Pa et l'aspirateur est pourvu d'une station de recharge faisant aussi office de stockage de poussières avec une capacité de 2,5 litres. Nous notons la présence d'un télémètre laser sur le dessus de l'aspirateur et d'un seul bouton qui permet d'éteindre ou d'allumer le robot.

Le robot profite aussi d'une serpillière accompagnée d'un réservoir d'eau de 200 ml. Quant à son bac à poussière, il profite d'une capacité de 400 ml. Et pour finir, la batterie de l'aspirateur permet de nettoyer votre domicile pendant 1h15 sans s'essouffler avant de retourner à sa base.

Sur Amazon, le robot Ecovacs Deebot N8+ est au prix de 407 € au lieu de 479 € avec la livraison gratuite.



Passons à la box TV Nvidia Shield TV qui bénéficie également d'une réduction sur Amazon.

La box fonctionne sous Android 11 avec l'interface Android TV. Elle intègre directement en commande vocale Google Assistant, mais est aussi compatible avec Alexa. Vous pouvez profiter de nombreuses applications incluses dont Netflix, Amazon Prime Vidéo, les services Google.

La Nvidia Shield TV est propulsé d’un SoC NVIDIA Tegra X1 avec le GPU NVIDIA, 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. Elle est compatible 4K HDR et propose de nombreuses technologies comme Dolby Vision HDR et HDR10. Les formats vidéo supportés sont Xvid, DivX, ASF, AVI, MKV, MOV, M2TS, MPEG-TS, MP4, WEB-M. Nous notons aussi la présence d'un port HDMI et d'un port USB.

Sur Amazon, la box TV Nvidia Shield TV est au prix de 127 € au lieu de 239 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier Corsair K70 MK.2 qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est doté de switchs Cherry MX Speed qui offrent un clic rapide de haute précision sans bruit. De plus, le clavier offre un temps de réponse extrêmement rapide. De plus, ces dernières profitent d'un rétroéclairage configurable via l'application du constructeur Corsair iCue.

Le clavier peut stocker jusqu'à trois profils en fonction de vos besoins. De plus, il est doté d'un port USB pour brancher directement sa souris ou son casque. Nous notons la présence de boutons dédiés au volume et au multimédia. Pour finir, son châssis en aluminium offre une robustesse tout en étant léger.

Sur Amazon, le clavier Corsair K70 MK.2 est au prix de 141 € au lieu de 202 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au smartphone VIVO Y70 128 Go qui est actuellement à prix réduit sur Cdiscount.

Le mobile est doté d'une dalle de 6,44" avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Le téléphone est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 665 cadencé à 2 GHz avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Nous notons à l'avant du smartphone, un objectif de 16 MP¨et sur l'arrière, un triple capteur photo de 48 et de deux de 2 MP. Pour finir, il est doté d'une batterie de 4100 mAh avec une charge rapide de 33 W qui recharge le mobile en seulement une heure.

Sur Cdiscount, le smartphone VIVO Y70 128 Go est au prix de 184 € avec le bon de réduction 15D149CD.



Finissons avec la TV Samsung QE55Q68A qui est 24% moins chère sur Amazon.

Cette dernière est équipée d'une dalle QLED de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle profite du processeur Quantum Lite qui fait d'elle une smartTV. Elle est compatible WiFi, Bluetooth et elle intègre quatre ports HDMI, deux ports USB, une sortie numérique et un port Ethernet. Pour finir, elle profite pour le son de la technologie Dolby Digital 5.1 et Dolby Digital Plus.

Sur Amazon, la TV Samsung QE55Q68A est au prix de 680 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.



