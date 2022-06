Petit prix pour la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE, accompagnée de casques, de souris, de TV...

Aujourd'hui, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE est à prix plus que réduit chez Cdiscount.

Elle dispose d'un écran de 12,4" avec une définition de 2560 x 1600 pixels (244 ppi). Cette tablette est propulsée par le SoC Snapdragon 778G avec 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, extensible via microSD. Elle est accompagnée de son S-Pen.

La tablette Samsung Tab S7 est dotée de deux caméras de 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels sur l'avant. Elle propose également le Wi-Fi et le Bluetooth. Pour finir, elle est alimentée par une batterie Li-Po de 10090 mAh qui offre jusqu'à 13 heures de fonctionnement.

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE est actuellement à 399 € au lieu de 499 € grâce à une ODR de 100 € chez Cdiscount.



