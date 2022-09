45% de réduction sur l'écran gamer MSI Optix MAG321QR avec des casques, PC portables, souris...

Vous cherchez un bon écran pour PC? Aujourd'hui, Amazon propose le MSI Optix MAG321QR à prix plus que réduit. Notons aussi notre sélection des meilleurs bons plans de la journée avec des PC portables, souris, casques...

Aujourd'hui, nous mettons en avant l'écran PC pour gamer MSI Optix MAG321QR qui profite de 45 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier est doté d'une dalle de 32 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz certifié AMD FreeSync Premium Pro. L'écran profite du supprt HDR et SDR à faible latence. Il délivre des images ultra-réalistes et détaillées.

Au niveau de la connectivité, nous notons la présence d'un DisplayPort 1.2a, de ports USB-C mais aussi deux port HDMI 2.0b. Vous profiterez aussi d'un port audio et d'un bouton de navigation multidirectionnelle.

Sur Amazon, l'écran PC gaming MSI Optix MAG321QR est au prix de 500 € au lieu de 908 € avec la livraison gratuite.



