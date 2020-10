Un écran Mini LED pour la Switch Pro ?

L'Economic Daily News partage une rumeur selon laquelle la Switch Pro que Nintendo prépare pour l'année prochaine serait dotée d'un écran de type Mini-LED fabriqué par Innolux Corporation.

Selon le journal, le fabricant de dalles taïwanais aurait été abordé par Nintendo dans le but de fournir des écrans dédiés à sa nouvelle Switch. Jusqu'ici, Nintendo travaillait avec Sharp et JDI pour les dalles de ses écrans de Switch, mais ce qui intéresse la marque chez Innolux pourrait être avant tout la technologie de dalles Mini LED développée par la firme.

Les dalles Mini-LED se comportent à a fois comme des écrans LCD et des écrans OLED avec un rétroéclairage très précis et localisé des zones de l'écran. Globalement, ce type d'écran propose des contrastes plus élevés avec une consommation plus faible, et la technologie est également moins chère que l'OLED.

Nintendo ferait le choix de ce type d'écran pour allonger l'autonomie de sa console tout en limitant l'impact du prix de son modèle "Pro".