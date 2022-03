Spécial écran PC : les meilleurs bons plans avec HUAWEI, HP, Lenovo, Samsung, MSI...

Les écrans PC sont des composants indispensables pour des ordinateurs de bureau. Il existe deux catégories, gamer ou bureautique. En fonction de nos besoins, certains critères sont importants comme la taille de l'écran, la fréquence de rafraichissement ou certaines technologies comme le FreeSync.

Nous avons sélectionné pour vous une série d'écrans PC qui profitent actuellement d'une très belle réduction comme par exemple le Lenovo G34w.

L’écran est doté d’une dalle LED incurvée de 34" avec une définition de 3440 x 1440 px, un taux de rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il profite aussi de la technologie FreeSync et il est certifié TÜV Rheinland Low Blue Light qui indique une faible lumière bleue sans scintillement. Parfait pour vos sessions gaming. Au niveau de la connectique, l'écran profite d'un port USB, d'un DisplayPort, d'une sortie audio et d'une entrée HDMI. C

Sur le site d'Amazon, l'écran PC Lenovo G34w est au prix de 450 € au lieu de 600 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les écrans PC :

