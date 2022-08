Petit prix pour l’iPad Air 256 Go à 620 € (!) avec une montre connectée, un clavier, un SSD et un écran PC

Parmi les meilleurs bons plans du jour, nous avons sélectionné pour vous, l'écran PC MSI Optix G27C4, la montre connectée Polar Unite, l'iPad Air 256 Go, le clavier Logitech G513 et le SSD Samsung 980 Pro.

Commençons avec l’écran PC MSI Optix G27C4 qui est à petit prix sur Amazon.

Il est doté d’une dalle de 27" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz. L’écran profite aussi des technologies AMD Freesync, anti-flicker et Less Blue Light qui optimisent votre expérience visuelle. Il intègre deux ports HDMI et un DisplayPort. Pour finir, l’écran PC vous fait profiter d’un temps de réponse de 1 ms qui permet de supprimer les effets de flou et de ralentissement.

Sur Amazon, l’écran PC MSI Optix G27C4 est au prix de 200 € au lieu de 270 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au SSD Samsung 980 Pro 1 To qui voit son prix chuter de 46 % sur Amazon.

Le SSD est au format M.2 et il atteint une vitesse de lecture de 7000 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5000 Mo/s permettant un chargement de vos jeux ultra-rapidement. Samsung 980 Pro est doté du contrôleur SSD Elpis custom avec 1 Go de RAM pour le cache. Il dispose également d’un dissipateur en nickel qui favorise une température stable.

Sur Amazon, le SSD Samsung 980 Pro 1 To est au prix de 117 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier Logitech G513 qui profite d’un petit prix chez Cdiscount.

Il est doté d’interrupteurs mécaniques à actionnement tactile avec une durée de vie de 70 millions de clics. De plus, le clavier profite d’un éclairage pour chaque touche totalement configurable depuis l’application Logitech G HUB.

Le clavier est accompagné d’un repose-main en mousse à mémoire de forme qui améliore fortement le confort. Il dispose de touches de fonction pour contrôler votre contenu multimédia comme baisser le son lors de vos sessions de jeux.

Le clavier Logitech G513 est au prix réduit de 89 € au lieu de 162 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



Passons à l’iPad Air 256 Go qui bénéficie d’une belle réduction sur le site Cdiscount.

La tablette dispose d’un écran 10,9" avec une définition de 2360 x 1640 pixels. Elle est propulsée par la puce Apple A14 Bionic avec 256 Go d’espace de stockage. Le système d’exploitation installé est iPadOS 14 avec l’apparition des widgets.

L’iPad Air intègre un module photo grand-angle de 12 mégapixels et un module en frontal de 7 MP. La tablette est accompagnée d’un bloc de charge de 20 W qui permet de recharger totalement la batterie en un peu plus de deux heures pour un peu plus d’une douzaine d’heures d’utilisation.

Vous pouvez trouver l’iPad Air 256 Go au tarif réduit de 620 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



Finissons avec la montre connectée Polar Unite qui perd 24 % de son tarif sur Amazon.

Elle est dotée d’un écran de 1,22" avec une définition de 204 x 240 pixels. Elle profite également d’un cardiofréquencemètre, d’un GPS et d’un suivi de sommeil. La smartwatch vous propose aussi un guide d’entrainement quotidien FitSpark pour un suivi personnalisé. Côté autonomie, elle vous accompagnera pendant 50 heures sans avoir besoin de la recharger. Pour finir, son design épuré et son poids de 34 grammes vous permettront de porter la montre sans gêne.

La montre connectée Polar Unite est au prix de 98 € au lieu de 128 € sur Amazon.



