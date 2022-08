Grosse réduction sur le balai aspirateur Tineco Floor One S3 avec notre sélection du jour (mobile, clavier...)

Aujourd'hui, sur AliExpress, l'aspirateur nettoyeur balai Tineco Floor One S3 profite d'une énorme réduction.

L'aspirateur est doté d'un réservoir d’eau propre d'une capacité de 600 ml et d'un réservoir d'eau sale de 500 ml. Il est accompagné d’une batterie de 4000 mAh offrant une autonomie maximum de 35 minutes. De plus, le One S3 dispose de la technologie iLoop qui permet de détecter le niveau de salissure et optimiser son nettoyage.

L'aspirateur est équipé d'un écran LCD qui indique le niveau de batterie, la puissance de nettoyage et quelques indicateurs d’obstruction. Enfin, vous pouvez associer l'aspirateur à son application mobile qui permet d'accéder à de nombreux réglages et autres statistiques sur son utilisation.

Sur AliExpress, l'aspirateur laveur Tineco Floor One S3 est au prix réduit de 279 € au lieu de 409 € avec le code PDR35 et la livraison gratuite. Pensez aussi à activer le coupon !



