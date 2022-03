Elden Ring : bientôt un DLC orienté PvP ?

Elden Ring est la sortie vidéoludique de ce début d'année 2022 : From Software nous a livré une pépite avec un monde vaste, un bestiaire original et varié et une foule de contenu et secrets.

Les joueurs en ont ainsi pour plusieurs heures devant eux à parcourir l'intégralité du monde d'Elden Ring, et pourtant FromSoftware aurait déjà préparé du contenu additionnel.

Certains joueurs auraient ainsi repéré au sein du titre des éléments laissant penser que le studio préparerait un DLC dédié au PvP. La carte propose ainsi trois amphithéâtres qui sont pour le moment verrouillés et il semble qu'aucune quête ne soit encore liée à ces lieux.

De fait, la rumeur s'installe selon laquelle ces lieux pourraient abriter de futurs événements compétitifs. Cette rumeur s'appuie également sur les révélations de Lance McDonald, un dataminer qui a réussi à exploiter un glitch pour entrer dans un de ces amphithéâtres pour y découvrir des intérieurs parfaitement modélisés avec des ascenseurs.

From Software n'a pas officiellement communiqué sur le sujet pour le moment.