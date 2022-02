Elden Ring : le jeu sera plus accessible que Dark Souls

Elden Ring est un jeu particulièrement attendu, mais beaucoup de joueurs s'inquiètent également du passif de From Software et de la difficulté de ses précédents titres...

Hidetaka Miyazaki a récemment pris la parole pour évoquer Elden Ring. Le directeur du RPG a ainsi tenu à rassurer les joueurs concernant la difficulté au coeur du titre.

Il faut dire que l'inquiétude est grande : From Software est à l'origine de la trilogie Dark Souls, une franchise qui est réputée pour sa difficulté allant bien au delà de ce qu'il se fait traditionnellement dans l'univers du jeu vidéo. L'erreur est bien souvent fatale et beaucoup de joueurs n'ont jamais fini le titre et ont abandonné assez tôt dans le jeu, faute d'avoir pu s'adapter.

Avec Elden Ring, les choses seront différentes : Miyazaki indique ainsi que "plus de monde réussira à venir à bout du jeu cette fois". C'est la conception du titre qui devrait le permettre.

Le directeur explique que "je me rends compte que nous proposons des jeux parfois trop difficiles, mais ils sont conçus pour offrir un fort sentiment d'accomplissement quand vous relevez ces défis avec succès." Pour autant, "les nouveaux joueurs ne doivent pas s'inquiéter de cette difficulté."

Le monde ouvert d'Elden Ring devrait ainsi permettre aux joueurs de retourner s'équiper ou s'améliorer s'ils rencontrent un boss top difficile. L'entraide entre joueurs sera également possible et le titre proposera différentes approches de combat avec notamment un côté infiltration.

L'aventure principale d'Elden Ring devrait s'étendre sur une trentaine d'heures de jeu, avec énormément de contenu annexe présentant des challenges facultatifs plus corsés pour les amateurs.