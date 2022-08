Elden Ring : le titre poursuit son ascension fulgurante

Le jeu de FromSoftware Elden Ring (sur PC et consoles)a connu un démarrage canon en réussissant l'exploit d'écouler 13 millions de copies un mois seulement après son lancement (fin février).

A l'occasion de la présentation des résultats financier de son premier trimestre fiscal 2023, Bandai Namco fournit un nouveau chiffre, témoignant de la poursuite du succès : 16,6 millions d'exemplaires (physiques et numériques) écoulés à fin juin.

Et ce n'est pas fini

Les ventes sont sans doute encore en train de progresser et la course vers les 20 millions de copies semble être réalisable; d'aurant plus qu'un ou plusieurs DLC devraient prolonger le succès et relancer les ventes, sans compter les très nombreux mods déjà à disposition pour varier les plaisirs.

Le titre a particulièrement fait des étincelles aux Etats-Unis où il s'est retrouvé en tête des classements en revenus (pour un jeu sans micro-transactions) et en nombre d'exemplaires écoulés sur le mois de juin.