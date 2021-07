The Elder Scrolls VI : Bethesda indique qu'il faudra être patient

Cela fait déjà 10 ans que Skyrim est sorti et que les fans de la saga Elder Scrolls attendent un nouveau volet de la franchise orientée vers le solo. Heureusement, en 2018, Bethesda lançait un teaser de quelques secondes annonçant The Elder Scrolls 6... Oui mais voilà, il faudra se montrer patient.

Lors de l'E3, Bethesda a surtout étonné en présentant Starfield, un nouveau jeu qui se présente comme un space opera et dont la sortie est planifiée à novembre 2022. Et actuellement, le projet monopolise une grande partie des ressources de Bethesda, au point que tout autre projet passe au second plan.

Bethesda confirme ainsi via Todd Howard que TES 6 n'est actuellement qu'en phase de conceptualisation. En clair, les équipes ont tout au plus esquissé les grandes lignes du titre, sans aller dans les détails et rassemblé pelle même des idées de gameplay qu'ils souhaiteraient intégrer. Le moteur de TES 6 sera le Creation Engine 2, un moteur justement développé pour Starfield et qui nécessitera encore pas mal de travail pour pouvoir s'adapter à l'univers de The Elder Scrolls.

En travaillant sur Starfield et sur Creation Engine 2, une équipe travaille donc également à adapter le moteur pour The Elder Scrolls.

On connait Bethesda pour la qualité des titres proposés et le soin apporté aux détails : l'éditeur prendra son temps quoiqu'il en coute pour proposer le jeu tel qu'il a été pensé au départ et autant dire qu'un projet comme The Elder Scrolls 6 s'annonce gigantesque et nécessitera donc plusieurs années de travail... L'attente s'annonce donc particulièrement longue.