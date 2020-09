Fake News : les élections américaines manipulées par une IA ?

Les élections présidentielles américaines approchent, et les récents progrès dans l’IA permettant de rédiger de manière quasi instantanée des ressources indifférenciables de ceux écrits par des êtres humains, pourrait influencer le vote des électeurs.

Cette nouvelle IA est un modèle de langage baptisé GPT-3, mis au point par la société OpenAI. L’IA peut sans problème créer des réponses à des questions, mais également rédiger du contenu comme des poèmes et des romans des articles et même des pages Web. Il devient donc facile d'imaginer l’influence que cette IA peut avoir sur les prochaines élections américaines si elle tombe dans les mauvaises mains. En quelques secondes, ce sont des dizaines d’articles générés sur différents sites web qui peuvent être générés eux aussi tout comme les commentaires qui en découlent.

Ce robot pourrait donc créer de la désinformation massive et la rendre plus crédible avec un afflux massif d’articles provenant de différentes sources pour rendre les propos plus crédibles tout en ajoutant des milliers de commentaires générés pour donner une illusion de réel au lecteur. Bien qu’il arrive que quelques erreurs se fassent dans le texte, celles-ci sont très rares. Les lecteurs n’ont qu’à bien se tenir, car si une telle force est utilisée, il pourrait bien se voir submergé d’informations toutes plus fausses les unes que les autres de manière beaucoup plus importante et efficace que dans les élections précédentes.