Electronic Arts : 7 jeux en vue sur la Nintendo Switch

Selon des informations relayées par VentureBeat, Electronic Arts prépare le déploiement de 7 de ses titres sur la Nintendo Switch. Des jeux qui sortiront au fil de l'année et dont certains avaient déjà été confirmés par le passé.

Un autre informateur nous livre même le nom des jeux en question (à prendre avec des pincettes) :

Apex Legends

Burnout paradise

FIFA 21

Lost in Random

Need For Speed : Hot Pursuit

Plant VS Zombies Battle for Neighborville

Velan Studios Game

Certains seront de simples portages, d'autres des remastered edition et ce, en fonction des capacités de la machine de Nintendo. L'arrivée d'EA au catalogue de la Switch est une bonne nouvelle et devrait offrir un peu plus de diversité dans les styles de jeux proposés sur la machine.