Electronic Arts : Battlefield 6 sortira en fin d'année 2021

Contrairement à Activision qui a pris pour habitude de proposer un épisode de sa franchise phare Call of Duty par an, chez Electronic Arts, on préfère prendre son temps... Et l'éditeur s'est même offert un joli break depuis Battlefield 5 sorti fin 2018.

Chez Dice, on prépare ainsi tranquillement Battlefield 6 et Electronic Arts a confirmé que la sortie du titre était désormais prévue pour la fin d'année 2021.

Dans les faits, Dice a planché sur sa copie pour faire du prochain Battlefield à la hauteur du succès de Call Of Duty Warzone. Pour l'instant, peu d'informations ont filtré quant au contexte qui sera abordé dans le titre, mais beaucoup de rumeurs évoquent une époque moderne.

Le titre devrait par ailleurs profiter de la pleine puissance des nouvelles cartes graphiques du marché, du Ray Tracing ainsi que des consoles nouvelle génération.