Elon Musk humilie le patron de Twitter avec un emoji crotte

Patron de Twitter, Parag Agrawal s'est lancé sur le réseau social de microblogging dans une défense concernant l'évaluation des faux comptes et du spam. Il reprend l'estimation faite chaque trimestre et selon laquelle moins de 5 % des utilisateurs actifs par jour sont des comptes de spam.

C'est cette estimation qui a servi d'alibi à Elon Musk pour justifier la suspension temporaire de son projet de rachat de Twitter à 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla et SpaceX considère que la méthode de calcul est biaisée et qu'il y a bien plus de faux comptes.

" Les marges d'erreur sur nos estimations nous donnent confiance dans nos déclarations publiques chaque trimestre ", écrit Parag Agrawal. Il ajoute : " Nous sommes fortement incités à détecter et supprimer autant de spam que possible chaque jour. Quiconque suggère le contraire se trompe. "

Elon Musk sans respect pour le patron de Twitter

Le patron de Twitter évoque la suspension de plus d'un demi-million de comptes de spam chaque jour. Pour la méthodologie d'évaluation des faux comptes, il n'entre pas dans les détails qui sont confidentiels, mais souligne une estimation basée sur de multiples examens humains de milliers de comptes échantillonnés au hasard à partir des comptes des utilisateurs actifs.

" Nous avons partagé une vue d'ensemble du processus d'estimation avec Elon il y a une semaine et sommes impatients de poursuivre la conversation avec lui et avec vous tous. " Il précise qu'une estimation effectuée en externe du nombre de faux comptes - comme veut le faire Elon Musk - n'est pas réalisable à cause de la nécessité de données à la fois publiques et privées.

Réponse d'Elon Musk à la série de tweets de Parag Agrawal… la publication d'un emoji en forme de crotte. Il n'est manifestement pas convaincu et considère même qu'il y a quatre fois plus de faux comptes que ce que Twitter veut bien admettre. Le projet de rachat de Twitter semble compromis tant que ce point crucial intimement lié aux revenus publicitaires ne sera pas éclairci.

? — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

C'est à se demander si Elon Musk n'a pas trouvé un moyen de se désengager de l'accord pour tromperie. Il n'hésite par ailleurs pas à dénigrer un dirigeant de Twitter, ce qui va à l'encontre des termes de l'accord.