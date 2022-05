Twitter : pourquoi Elon Musk est accusé d'avoir violé un accord de confidentialité

L'équipe juridique de Twitter accuse Elon Musk d'avoir violé un accord de non-divulgation en révélant une information sur la procédure d'évaluation et la taille de l'échantillon de contrôle pour les bots et autres.

Elon Musk jette le trouble pour son projet de rachat de Twitter à 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla et SpaceX a annoncé suspendre temporairement l'accord, mais dans le même temps il assure être toujours décidé à acquérir le réseau social de microblogging.

Les interrogations et hésitations de l'homme le plus riche de la planète ont inévitablement eu une conséquence sur le cours de l'action Twitter qui a plongé à la Bourse de New York. Après avoir cédé 25 %, elle a finalement terminé en baisse de 9,7 % avec une valorisation à 31 milliards de dollars pour Twitter.

C'est dans l'attente de détails sur le calcul du nombre de faux comptes et comptes de spam qu'Elon Musk a décidé de mettre en pause le rachat de Twitter. Il est estimé en moyenne à moins de 5 % des utilisateurs actifs par jour du réseau social et pourrait être sous-évalué.

Les bots sur Twitter via un échantillon aléatoire de 100 comptes

Désormais, Elon Musk fait l'objet d'une accusation de violation d'un accord de confidentialité. C'est ce qu'il rapporte après avoir reçu un appel de l'équipe juridique de Twitter. Elle lui reproche d'avoir publiquement fait étalage de la méthode en interne pour évaluer le nombre de faux comptes.

L'homme aux plus de 93 millions d'abonnés sur Twitter a indiqué que son équipe va prendre un échantillon aléatoire de 100 followers sur le réseau social et a invité d'autres personnes à faire de même pour voir ce qu'ils découvrent.

Il révèle ainsi que Twitter s'appuie sur l'analyse d'un échantillon de 100 comptes afin de déterminer que moins de 5 % des comptes sont des faux, du spam ou des copies. " Si de nombreuses personnes obtiennent indépendamment des résultats similaires, cela sera révélateur. "

Ultérieurement, Elon Musk a ajouté qu'il est " très étrange que les tweets les plus populaires de tous les temps n'aient été likés que par environ 2 % des utilisateurs actifs quotidiens ", et il jette le discrédit sur le nombre réel d'utilisateurs actifs par jour monétisables qui a été annoncé à 229 millions au premier trimestre. Des utilisateurs qui sont exposés à la publicité... la principale source de revenus de Twitter (plus de 92 % du dernier chiffre d'affaires trimestriel).