Le gros coup de théâtre d'Elon Musk

Nouveau rebondissement dans l'affaire du rachat de Twitter. Après s'être évertué à faire capoter la transaction et son offre de rachat très conséquente remontant à avril dernier, l'insaisissable Elon Musk fait volte-face. Un revirement de situation que peu d'analystes avaient vu venir.

Dans un document transmis au gendarme boursier américain, les avocats d'Elon Musk indiquent que leur client a l'intention de conclure la transaction pour le rachat du réseau social de microblogging selon les termes envisagés dans le cadre de l'accord de fusion du 25 avril 2022.

Au printemps dernier, Elon Musk avait proposé une opération financière à 54,20 dollars par action, soit pour un montant estimé à quelque 44 milliards de dollars. Une condition est désormais posée… la fin des procédures en justice devant le tribunal du Delaware.

La peur du procès ?

Un procès est prévu le 17 octobre prochain et manifestement Elon Musk doit finalement estimer que ses chances de l'emporter sont faibles ou que le procès l'exposerait trop en sa défaveur. Une plainte avait été déposée par Twitter après le renoncement théâtral en juillet de son rachat par l'homme le plus riche de la planète.

Pour justifier le retrait de son offre de rachat et rompre l'accord initial d'avril, Elon Musk a principalement reproché à Twitter d'avoir menti et sous-évalué la proportion de faux comptes et de spam. Elle représente moins de 5 % des utilisateurs quotidiens selon Twitter.

Par la suite, Elon Musk n'a pas ménagé ses critiques contre de Twitter qui a eu l'intelligence d'adopter une attitude plus mesurée. Pourtant, Elon Musk semblait avoir trouvé un allié de taille avec l'ancien responsable de la sécurité de Twitter et ses révélations sur d'importantes failles.

Elon Musk veut une super application

En réponse à la lettre d'Elon Musk et son changement d'avis, Twitter a déclaré avoir l'intention de conclure la transaction à 54,20 dollars par action. Dans le même temps, l'action du groupe a bondi de plus de 22 % pour finir hier à 52 dollars.

Twitter va sans doute prendre d'infinies précautions afin de s'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche et que l'accord est cette fois-ci bien réel. Il faudra en outre attendre la réponse de la Cour de la Chancellerie du Delaware.

Via son compte Twitter, Elon Musk a fini par réagir en écrivant : " Twitter accélère probablement X de 3 à 5 ans, mais je peux me tromper. Je pense qu'il aurait été plus facile de commencer X à partir de zéro. L'achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l'application universelle. "

Twitter probably accelerates X by 3 to 5 years, but I could be wrong — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Elon Musk est comme souvent assez énigmatique, mais cette application universelle fait sans doute référence à son souhait d'une super application et pour laquelle il avait évoqué le cas de WeChat (Tencent) en Chine. De quoi brasser service de microblogging, messagerie, appels, paiement mobile et autres.