Elon Musk devient le deuxième homme le plus riche au monde, devant Bill Gates

Les récentes envolées du cours de Tesla et surtout son entrée à l'indice S&P 500 ont fait bondir la fortune personnelle d'Elon Musk, lui permettant de passer devant Bill Gates.

Si Jeff Bezos reste intouchable au sommet du classement des personnes les plus riches de la planète avec 182 milliards de dollars, un changement vient de survenir à la deuxième place. L'homme d'affaires Elon Musk a vu sa fortune personnelle faire un énorme bond depuis le début de l'année, au point de passer devant Bill Gates, habitué du podium.

La fortune personnelle du fondateur de Tesla, SpaceX et quelques autres sociétés atteint désormais 128 milliards de dollars, soit une progression de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année quand il n'était encore qu'au 35ème rang, rappelle Bloomberg.

Cette folle expansion est principalement à la progression rapide du cours du constructeur de véhicules électriques Tesla qui reçoit un fort soutien des investisseurs.

Une fortune très liée au destin de Tesla

La firme a en effet obtenu plusieurs belles réussites consolidant son modèle économique et qui ont fait grimper le cours, jusqu'à la consécration de son entrée dans l'indice S&P 500 des entreprises US les plus performantes.

Ce résultat lui avait déjà permis de devenir le troisième homme le plus riche au monde la semaine dernière, passant devant Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.

Elon Musk peut aussi compter sur la belle visibilité apportée par sa société SpaceX avec ses lanceurs réutilisables et désormais des contrats commerciaux avec la NASA permettant d'acheminer des astronautes vers la station spatiale internationale.