Elon Musk : Twitter dit oui pour la vente de 10 % de ses parts dans Tesla

Elon Musk devrait vendre 10 % de ses parts dans Tesla à l'issue du résultat d'un sondage qu'il a réalisé sur Twitter. Pour payer ses impôts, d'après l'homme le plus riche de la planète.

Elon Musk est décidément incorrigible dans son utilisation des réseaux sociaux et de Twitter en particulier. Via le réseau social de microblogging où il compte près de 63 millions d'abonnés, le fantasque milliardaire - l'homme le plus riche au monde selon Bloomberg - a improvisé un étonnant sondage.

Le patron de Tesla (et de SpaceX) a demandé s'il devait vendre 10 % de ses actions dans le groupe connu pour ses véhicules électriques, tout en assurant qu'il respectera le résultat du sondage indépendamment de son issue.

" On parle beaucoup ces derniers temps des gains non réalisés comme moyen d'évasion fiscale. Je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? "

Elon Musk a ajouté qu'il ne perçoit pas de salaire en espèces ou de bonus. " Je n'ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. "

Elon Musk fait aussi de la politique

Plus de 3,5 millions de personnes ont répondu au surprenant sondage. Près de 58 % des votes exprimés ont été en faveur de la vente des parts.

Aux États-Unis, une proposition de loi portée par un sénateur démocrate vise à imposer davantage certains des Américains les plus riches en ciblant leurs actions qui ne sont actuellement imposées que lorsqu'elles sont vendues.

Elon Musk a été critique à l'égard de cette proposition : " Finalement, ils n'ont plus d'argent des autres et ils viennent vous chercher. " D'après Reuters, la vente de 10 % des actions de Tesla devrait en ce moment rapporter près de 21 milliards de dollars à Elon Musk.