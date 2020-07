Embody : le fauteuil pour gamers et au prix fort selon Logitech et Herman Miller

Logitech a présenté le fruit de sa collaboration avec Herman Miller, spécialiste de meubles et matériel de bureau, et notamment des sièges ergonomiques de luxe.

La marque a donc présenté "Embody", un fauteuil pour les joueurs qui se veut ergonomiques et qui préfigure d'une gamme complète de mobilier et accessoires dédiés au jeu. Logitech présente son fauteuil comme l'accessoire parfait des joueurs et streamers.

Embody garantit ainsi un maintien optimal de l'utilisateur dont le corps sera parfaitement aligné et équilibré. Le fauteuil a recours à de la mousse de refroidissement à particules de cuivre ainsi qu'un "support pixellisé" qui répartit le poids de façon uniforme pour réduire la pression et encourager le mouvement.

Le fauteuil s'accompagne d'un bureau à hauteur réglable (NEVI) comme on peut en voir depuis quelques années déjà ainsi qu'un bras articulé pour écran (ODIN).

Les prix sont particulièrement élevés : 1320 € pour le fauteuil Embody, 1135€ pour le bureau et 195€ pour le bras articulé ODIN.