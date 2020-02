Emperion Nebulus : le smartphone avec Android et Windows 10 ARM

Le smartphone Emperion Nebulus aura la particularité de proposer à la fois Android et Windows 10 ARM. Mais saura-t-il être plus qu'un vaporware ?

Le système Windows Mobile a voulu constituer le troisième OS mobile face à Android et iOS mais n'a pas réussi à atteindre la masse critique qui lui aurait permis de persister, malgré les gros moyens mis à son service par Microsoft.

Depuis, les smartphones exploitant un système Windows ont quasiment disparu de la circulation et, même lorsque Microsoft dévoile un nouveau smartphone comme le Surface Duo, c'est sous Android qu'il fonctionne.

Aussi, quand une société prétend lancer un smartphone tournant à la fois sous Android et Windows 10 ARM, la déclaration peut surprendre. C'est pourtant ce que promet le smartphone Emperion Nebulus conçu par l'enteprise britannique éponyme.

La configuration repose sur un SoC Snapdragon 845 et un affichage 6,19" dit "Cosmos Display", avec une grosse batterie de 6000 mAh et un système photo spécial Emperion OptiX constitué d'un double capteur photo 13 megapixels avec assistance par intelligence artificielle.

Le smartphone propose encore 128 Go de stockage (extensible jusqu'à 2 To) et un capteur photo avant de 10,5 megapixels pour les selfies. L'Emperion Nebulus doit être proposé au tarif £549 (soit 660 € environ) et son fabricant discuterait de distribution avec un opérateur britannique avant d'envisager une commercialisation aux Etats-Unis.

Difficile de croire cependant qu'il puisse être autre chose qu'une curiosité, si jamais il atteint effectivement le stade commercial, d'autant plus que Windows Central rappelle que Windows 10 ARM n'a pas de fonctions téléphonie par défaut. Toutefois, il sera sans doute possible de l'utiliser pour créer un client léger Windows 10 une fois relié à un grand écran.