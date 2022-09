Emploi : les outils numériques indispensables pour préparer ses documents

Ces dernières années, le digital est devenu un lieu incontournable du quotidien notamment dans la recherche d’emploi. Avec des outils de plus en plus performants, il est désormais possible de se passer complètement du format papier agissant ainsi en faveur de l’écologie. Pour une candidature, un courrier administratif ou la gestion de votre entreprise, de nombreux outils numériques sont désormais disponibles pour vous aider à préparer vos documents en bonne et due forme.

Convertir vos documents en PDF

Qu’il s’agisse d’un CV, d’une lettre de motivation ou d’un courrier pour l’administration, le format privilégié par les professionnels est le PDF. En effet, ce dernier vous offre une sécurité contre les éventuelles modifications qui peuvent être effectuées par inadvertance et il peut être lu de façon universelle par tous. Avec PDF smart par exemple, il vous suffit simplement d’uploader votre document sur le site en ligne pour créer en quelques secondes votre document en PDF. De la même manière, vous pouvez également convertir des documents PDF dans le format de votre choix. Cela peut également s’avérer utile lorsque vous devez remplir des formulaires et que vous ne pouvez pas écrire directement dessus. La conversion en format texte offre l’avantage de la rapidité et vous permet de réduire votre consommation papier. Outil populaire auprès des étudiants ou des travailleurs, il vous permet de convertir tous vos documents de la suite Microsoft 365 dans le format de votre choix.

Utiliser un correcteur en ligne pour éviter les fautes d’orthographe

Avant d’envoyer vos e-mails, votre compte rendu ou votre thèse, il est important de vérifier que votre document ne contient aucune faute d’orthographe, de syntaxe ou de typographie. Pour vous aider, de nombreux outils en ligne vous permettent d’effectuer une correction de vos textes. Simplement en copiant-collant votre sélection, le logiciel corrige vos fautes et peut également vous proposer des tournures de phrases plus adéquates. Une aubaine pour les étudiants qui peuvent désormais rendre leurs copies sans aucune faute. Et pour ceux qui veulent le must, mais payant, un logiciel comme Antidote fera votre bonheur.

Créer un portfolio pour présenter votre travail

Véritable outil pour les rédacteurs ou les dessinateurs, un portfolio permet de rassembler vos meilleures œuvres. Que ce soit pour des articles, des illustrations ou rassembler des photos, les logiciels disponibles sur internet vous permettent de fusionner tous vos documents. En quelques clics, vous obtenez ainsi un portfolio que vous pouvez utiliser pour votre candidature au poste de vos rêves.

Retoucher vos photos et vos images

Les amateurs de photographie apprécieront les outils de retouche pour créer une image parfaite. Grâce à une ergonomie simple et intuitive, vous allez pouvoir rogner, découper et éclaircir vos plus beaux clichés. Une fois les modifications effectuées, vous pouvez télécharger votre création dans le format de votre choix. Plébiscités par de nombreux professionnels, ces logiciels vous offrent la possibilité de créer des présentations qui feront sensation durant vos réunions de travail.

Véritables outils multifonctions, les logiciels en ligne vous offrent la possibilité de modifier vos documents et de les convertir dans le format de votre choix. Simples et rapides, ces outils sont de véritables instruments du quotidien qui permettent également d’agir en faveur de la planète.