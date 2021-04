Enchères : une vieille cartouche de Super Mario Bros atteint un prix historique

Super Mario Bros est officiellement devenu le jeu vidéo le plus cher de l'histoire : une cartouche originale du titre datant de 1986 a atteint un montant délirant lors d'une enchère.

C'est à Dallas au Texas que l'enchère s'est tenue le 2 avril dernier. Parmi divers lots, on pouvait trouver une cartouche de Super Mario Bros NES originale, dans sa boite d'origine jamais ouverte.

Le jeu en question avait été acheté et emballé pour un cadeau de Noël, mais avait été oublié dans un tiroir pendant plus de 30 années. Le propriétaire, qui souhaite conserver l'anonymat l'avait récemment retrouvé, et a aussitôt pensé avoir touché le jackpot... Et il ne s'est visiblement pas trompé.

Les enchères se sont vite emballées et la cartouche a été achetée par un collectionneur pour la somme de 660 000 dollars, soit environ 560 000 euros, ce qui constitue un record historique pour un jeu vidéo quelconque dans une enchère.

La vente a largement dépassé les attentes d'Heritage Auctions qui organisait la vente aux enchères, il faut dire que, conservée dans un emballage papier cadeau et stockée dans un tiroir, le jeu est resté intact au fil des années.