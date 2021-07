Engwe EP-2 Pro : MEGA bon plan sur le fat bike électrique mais aussi 4 autres vélos électriques à petit prix

Le Engwe EP-2 Pro est un vélo électrique de type fat bike actuellement proposé au prix réduit de 894 € au lieu de 1400 € avec le coupon WIIEPRGNT avec la livraison gratuite depuis la Pologne.

Le vélo présente de belles finitions telles que les soudures ou encore les câbles bien rangés. Ses larges roues de 20" x 4" sont à jantes bâtons et sont équipées de freins à disque. Le tout pèse 32 kg et peut supporter le poids d’une personne de 150 kg.

On notera que la selle et le guidon sont télescopiques afin de s’adapter à toutes les morphologies. Il est pliable en deux, ce qui facilite son rangement.

Le vélo est aussi équipé d’un dérailleur Shimano avec 7 vitesses. De plus, Le compteur central se pilote via un module qui dispose de 5 boutons. il permet de piloter l’éclairage en plus du compteur.

L’EP-2 Pro est équipé d’une batterie amovible de 12,8 Ah permettant de parcourir 120 km en mode assistance électrique ou 60 km en mode électrique pur selon le constructeur. Il faudra environ 6 heures pour le recharger. Pour finir, son moteur de 750 W permet de le propulser à 45 km/h, les montées ne lui feront pas peur.

Le site e-commerce Wiibuying propose aussi 4 autres vélos électriques avec de belles réductions :



