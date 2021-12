5 VTT électriques à prix réduits qui profitent d'énormes réductions (Engwe, Samebike)

5 VTT, 5 raisons pour enfin s'équiper ou se rééquiper. Deux marques sont mises en avant avec Samebike et Engwe.

Commençons avec le vélo électrique Samebike LO26 350W composé d'un alliage d'aluminium, il permet de supporter un poids de 150 kg. Le vélo offre une autonomie allant jusqu'à 40 km en mode électrique pur et 70 km en mode assistance grâce à sa batterie de 10,5 mAh. Cette dernière a besoin d'environ 4 heures pour se recharger. Ce vélo est propulsé par un moteur de 350 W et permet d'atteindre une vitesse maximale de 30 km/h.

Le vélo électrique Samebike LO26 est doté de roues de 26" avec des pneus gonflables. Pour finir, il est pliable avec des dimensions de 103 x 37 x 104 cm, facilitant son rangement ou son transport.

Vous pouvez trouver le vélo électrique Samebike LO26 350 W au prix réduit de 750 € avec le code BBGL2607 chez BuyBestGear et une livraison gratuite en moins d'une semaine.

La version supérieure avec un moteur de 500 W est aussi au prix réduit de 750 € avec le code BBGL2607.

Passons au vélo électrique Engwe EP-2 Pro qui est de type fat bike. Il profite actuellement d'une très belle réduction chez BuyBestGear.

Le vélo possède de belles finitions comme les soudures ou encore les câbles bien rangés. De type fat bike, il est doté de larges roues de 20" x 4" avec des jantes bâtons et elles sont équipées de freins à disque. Le tout, pour un poids de 32 kg, capable de supporter une personne de 150 kg. Le guidon et la selle sont réglables en hauteur et pour faciliter son rangement, il se plie en deux.

Le vélo est aussi pourvu d’un dérailleur Shimano avec 7 vitesses et un compteur central qui se pilote via un module de 5 boutons. Son moteur de 750 W vous propulse jusqu'à 45 km/h. Il permet de contrôler l’éclairage en plus du compteur. L’EP-2 Pro est accompagné d’une batterie amovible de 12,8 Ah qui offre une autonomie de 120 km en mode assistance électrique ou de 60 km en mode électrique pur. Il faut environ 6 heures pour le recharger.

Sur le site Wiibuying, le vélo électrique Engwe EP-2 Pro est au prix réduit de 901 € avec le coupon BBGNEW et la livraison gratuite depuis l'Europe.





Voici deux autres VTT électriques à prix réduits :



Et d'autres bons plans sur notre site comme les 10 trottinettes et 3 vélos électriques qui sont à des prix réduits comme la Kugoo S1 ou la S1 Pro ou encore les supers écouteurs Beats Powerbeats Pro qui passent sous la barre des 180 €.