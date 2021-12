10 trottinettes et 3 vélos électriques à des prix de folie comme la Kugoo S1 ou la S1 Pro

Commençons par la trottinette électrique tu m'étonnes S1 qui voit son prix fondre au (froid) soleil d'hiver. Elle est pliable, ce qui facilite son transport, et légère avec seulement 11 kg avec son cadre en aluminium. Elle intègre une béquille permettant de la stationner, possède aussi un garde-boue et un éclairage LED et les certifications RoHS et CE. Sa structure permet de supporter un poids maximal de 120 kg.

La trottinette est propulsée par un moteur de 350 W et une batterie de 8800 mAh, l'ensemble lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 30 km/h pour une autonomie de 40 km maximum. On peut profiter de 3 vitesses différentes (15 km/h, 25 km/h et 30 km/h). La Kugoo S1 est dotée de deux roues de 8" avec des pneus pleins (increvables) et un revêtement antidérapant, le tout est accompagné de 2 amortisseurs qui améliorent le confort d'utilisation.

Pour finir, elle dispose d'un écran LCD couleur qui affiche diverses informations comme la vitesse, le kilométrage, l'heure, la puissance, la tension,...

La trottinette électrique KUGOO S1 est disponible au prix réduit de 262 € avec le code CLKG01 avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



Continuions avec la trottinette électrique KUGOO S1 Pro qui, comme le modèle précédent, est pliable et légère avec son cadre en aluminium. Son poids est similaire au modèle S1. Elle est dotée d'une batterie de 7,5 Ah qui se charge complètement et rapidement en 4h. Elle peut grimper des pentes de 15°.

Vous pouvez aussi ajuster la vitesse selon 3 modes différents (15 km/h, 25 km/h et 30 km/h) et régler sa hauteur (930 mm, 1070 mm ou 1160 mm) pour s'adapter à la taille de l'utilisateur. Enfin, elle est dotée d'un frein magnétique à récupération d'énergie à l'avant et d'un frein à pied à l'arrière, de roues de 8" avec des pneus pleins, d'un revêtement antidérapant et également de 2 amortisseurs permettant d'améliorer le confort d'utilisation.

Sur Geekbuying, la trottinette électrique KUGOO S1 Pro est au prix réduit de 318 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



