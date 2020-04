Epic Games déploie (à contre-coeur) Fortnite sur le Google Play Store

Le bras de fer aura duré plusieurs mois et à la fin, comme bien souvent, c'est Google qui gagne : Fortnite est désormais disponible sur le Play Store.

Epic Games avait fait de son titre Fortnite un symbole : celui de la contestation du modèle en place des plateformes de diffusion de jeux sur mobile ou sur PC et qui imposent des commissions jugées excessives.

L'éditeur faisait ainsi le choix de se passer de Steam pour son jeu sur PC, puis d'éviter également la diffusion sur le Play Store lors du passage au mobile. L'idée était de ne pas avoir à redistribuer de 20 à 30% de commissions sur les ventes réalisées au sein même de la boutique du jeu via ces plateformes. Epic profitait ainsi du succès de son titre pour envoyer un message fort tout en mettant un bon coup de projecteur sur sa propre plateforme, l'Epic Games Store et ses commissions plus douces...

Pendant 1 an, Fortnite n'aura ainsi pas été disponible sur le Play Store de Google, mais uniquement via un lanceur diffusé sur le site officiel de l'éditeur. Mais désormais, le titre fétiche d'Epic Games se retrouve bel et bien sur le marché applicatif officiel de Google.

L'arrivée du jeu sur le Play Store s'accompagne d'un communiqué officiel de l'éditeur qui maintient ses positions et revendications quant aux pratiques anticoncurrentielles menées par Google. Selon Epic Games, si le passage par le Play Store est à l'ordre du jour, c'est que Google ne permet pas à l'application alternative diffusée hors du Play Store de proposer une bonne expérience utilisateur.

Il existe ainsi plusieurs APK du jeu diffusées sur des marchés alternatifs. Dans le lot, certains exploitent la popularité du titre pour diffuser des malwares à grande échelle et Epic Games ne souhaite pas voir sa communauté polluée par ce type de mésaventure.

Epic Games continue à mettre en avant le téléchargement du titre depuis son propre site pour éviter le Play Store, mais pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de la sécurité (relative) du Play Store, il y a désormais une fiche de téléchargement officielle.