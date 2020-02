Pour Epic Games, il faut en finir avec les Loot Boxes dans les jeux vidéo

Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney s'est ainsi récemment exprimé lors du DIVE Summit de Las Vegas. Et il a abordé un sujet qui devient de plus en plus sensible au fil des mois dans l'univers du jeu vidéo, celui des loot boxes.

Ces loots boxes, ou pochettes surprises virtuelles payantes sont de plus en plus souvent considérées comme des jeux d'argent par les gouvernements, et ainsi, de nombreux pays les interdisent. Il faut dire que le système est particulièrement rentable pour les éditeurs : en faisant miroiter la probabilité d'obtenir des éléments intéressants en jeu, les joueurs sont plus enclins à débourser des sommes conséquentes, jusqu'à obtenir l'article qu'ils visent... Sauf que les gains sont aléatoires et rien ne garantit alors que le joueur obtiendra un jour l'article qu'il souhaite.

Epic Games ne propose pas de loot box au sein de son jeu Fortnite et certains jeux qui ont longtemps misé sur ce système en sont également revenus, comme Rocket league qui ne propose désormais plus d'aléatoire dans ses récompenses payantes.

Pour Tim Sweeney, c'est tout le secteur qui devrait emboiter le pas et sortir de ce système vicieux :

"Nous devons nous demander, en tant qu'industrie, ce que nous souhaitons devenir en grandissant ? Voulons-nous êtes comme Las Vegas avec des machines à sous et jeux de hasard, ou voulons-nous être plus globalement respectés comme des créateurs de services en lesquels nos clients peuvent croire ?

Nous ne devrions pas chercher à exploiter ou influencer le comportement des joueurs via la dépense d'argent. Les Loot Boxes proposent toutes les mécaniques du jeu d'argent, sauf qu'il n'y a aucun argent à gagner à la fin et que ce qu'elles proposent n'a en définitive aucune valeur réelle."

L'exemple de Fortnite est parlant : même si l'on pouvait trouver des Loot Boxes dans le mode Save The World au départ (lamas) elles ont été retirées. Tim Sweeney ajoute que "Si vous avec un produit incroyable et novateur, il suffit de commencer à sortir du contenu gratuit pour générer de l'engagement de la part des joueurs", il regrette qu'actuellement "Nous avons des business qui font du profit en faisant également du mal à leurs clients".