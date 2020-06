Stadia : Google modifie l'offre Premiere Edition

Google vient de procéder à un remaniement de son offre Stadia : la Premiere Edition change ainsi de prix, et de contenu.

Avant que Stadia ne se rende accessible à tous au fil d'une version gratuite, les joueurs devaient passer par l'achat d'un pack spécifique intégrant quelques accessoires et le sésame obligatoire pour accéder au service de Cloud Gaming.

En marge du pack fondateur, Stadia proposait ainsi sa "Premiere Edition", un pack à 129,99€ intégrant une manette Stadia, un Chromecast Ultra et trois mois d'abonnement au service Stadia Pro.

Désormais, ce pack évolue et se retrouve facturé 99,99€ seulement. Pour ce prix, on retrouve la manette Stadia, le ChromeCast Ultra... Mais les 3 mois d'abonnement au service Stadia Pro ont disparu...

En lieu et place, le joueur pourra profiter d'un mois d'accès au service offert, comme tout un chacun peut déjà en profiter. L'offre reste intéressante pour qui souhaiterait acheter la manette et le Chromecast ultra, puisque ces derniers sont respectivement vendus 69 et 79€ au détail.

Reste que l'on ne peut s'empêcher de penser que ce changement ne fait que confirmer un peu plus le manque de succès du service de Google.