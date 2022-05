Epic Games Store : pas moins de trois jeux gratuits à récupérer

L'Epic Games Store joue les cachottiers avec ses jeux mystère et si Borderlands 3 avait eu les honneurs de la plate-forme la semaine dernière, la proposition cette semaine porte sur trois jeux proposés en téléchargement gratuit.

Il s'agit des trois titres de la franchise Bioshock dans leur version remastérisée. On trouvera ainsi dans Bioshock : The Collection (normalement proposé à 59,99 €) les jeux Bioshock 1 Remastered, Bioschock 2 Remastered ainsi que Bioshock Infinite : The Complete Edition.

A vous donc de découvrir les secrets de Rapture dans ces FPS nerveux, des profondeurs marines jusqu'aux cités volantes et d'en suivre l'histoire tortueuse, sinon torturée pour des titres sortis en 2016 pour les deux premiers (dans la version Remastered) et 2013 pour le second (les deux premiers étant initialement sortis en 2007 et 2010).

Les versions Remastered offrent l'avantage d'une refonte permettant du jeu en 1080p / 60 fps, ainsi que des effets de lumière retravaillés sur la version Bioshock 2. Les jeux ne sont pas tout récents mais complèteront utilement une ludothèque, si ce n'est pas déjà le cas.

Epic garde le mystère sur le ou les prochains jeux offerts sur sa plate-forme, ce qui promet sans doute encore du lourd.