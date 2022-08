Epson continue de programmer l'obsolescence de ses imprimantes

Non contents d'anticiper la recharge de cartouches d'encre vendues à prix d'or en indiquant aux utilisateurs qu'elles sont vides alors que ce n'est pas le cas, les fabricants d'imprimantes sont également bien connus pour organiser la mort de leurs machines de façon totalement artificielle... invitant ainsi les utilisateurs à se rendre au SAV ou à renouveler leur matériel.

Si Canon a été épinglé par le passé pour ce genre de pratique, aujourd'hui c'est Epson qui est de nouveau pointée du doigt.

De nombreux utilisateurs rapportent ainsi que leur imprimante Epson fraichement achetée se serait bloquée d'elle-même après quelques impressions avec un message d'erreur " L'appareil a atteint la fin de sa vie de service".

L'affaire a été prise en charge par Fight To Repair, qui a établi que le problème viendrait des tampons encreurs qui collectent l'excès d'encre. Ces derniers stockent ainsi l'excès d'encre pour éviter qu'elle ne déborde et qu'elle n'endommage l'imprimante. Le souci concernerait surtout les modèles L130, L220, L310, L360 et L365.

Le problème est qu'aucun dispositif n'analyse véritablement le niveau d'engorgement de ces tampons. Epson a fait un choix bien plus simple : définir un compteur de pages imprimées avec un niveau maximal au-delà duquel l'imprimante pourrait poser problème... En clair, le compteur pourrait déclencher le verrouillage de l'imprimante, indiquant sa fin de vie alors même que les tampons seraient encore utilisables.

Pour calmer les critiques, Epson a diffusé un outil pour Windows qui permet de réinitialiser le compteur et qui permet donc de prolonger la durée de vie de l'appareil, mais là encore, pour une durée limitée.