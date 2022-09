Quels sont les équipements à privilégier pour les jeux de course automobile ?

Les amateurs de jeux vidéo de course, et de jeux de sport en général, aiment profiter de la meilleure immersion possible et cela passe quasi obligatoirement par l'achat d’un volant à pédales et d’un levier de vitesse. Ces accessoires apportent au joueur un réalisme sans précédent tout en restant assis dans son canapé ou mieux encore dans un siège gamer dédié pour les plus fortunés !

Le volant

Souvent doté d’une base lestée pour une meilleure stabilité, le volant peut s’adapter selon les tailles. Vous pouvez aussi profiter d'un rétroéclairage ou de grip permettant un confort amélioré. Certains volants de voitures offrent aussi un retour de force qui accentuera la sensation d’être au coeur de l’action lors de virages un peu serrés ou lors d’une collision. Le volant peut être doté de diverses textures et de plusieurs boutons pour s’adapter à votre conduite. Il est conseillé de bien choisir son volant en fonction de son style de conduite, car certains offrent une résistance plus ou moins forte et un angle de rotation variable.

Le levier de vitesse

Il n’y a pas trop grand-chose à dire à part qu’il simplifie fortement le changement de vitesse comme dans une vraie voiture. Il permet bien entendu de renforcer encore plus l’immersion du joueur dans le jeu vidéo.

Le pédalier

Comme le levier de vitesse, le pédalier permet de renforcer le réalisme. Il peut être équipé d’un repose-pied et de deux ou trois pédales selon les modèles.

Le siège gamer

Réservés aux plus fortunés, certains sièges spéciaux racing offrent un très bon confort, mais ils sont surtout pensés pour être assemblés directement avec le volant, le pédalier et le levier de vitesse afin de reproduire l’intérieur d’un habitacle de voiture. Nous pouvons même trouver des casques ou des haut-parleurs intégrés qui augmentent l’immersion sonore.



Une fois que vous aurez choisi les accessoires gaming adaptés à votre conduite, il ne restera qu'à le trouver au meilleur prix sur un des nombreux comparateurs de prix du marché.