Volkswagen Gen Travel : conduite autonome intégrale ou style, il faudra choisir

La conduite autonome intégrale n'est pas encore d'actualité sauf dans les concept cars comme le nouveau véhicule électrique Gen.Travel présenté par le constructeur Volkswagen.

Avec sa conduite autonome de niveau 5, la voiture électrique se passe de l'ensemble volant, pédales et transmission (mais laisse tout de même un tableau de bord avec affichage étiré sur toute la largeur du véhicule) et s'occupe de tout à la place du conducteur qui peut alors s'adonner à d'autres occupations comme travailler, se divertir ou plus simplement se relaxer.

Tout pour les passagers

On retrouve l'idée de la voiture autonome et électrique comme une pièce mobile et aussi agréable de la maison avec quatre sièges confortables, une table centrale amovible qui peut faire de l'habitacle un bureau improvisé et un éclairage dynamique devant empêchant le mal des transports et vous éviter de vomir sur les contrats fraîchement signés après une rude cogitation.

Le concept car anticipe même une configuration de nuit, deux sièges pouvant se transformer en lits sur lesquels on pourra dormir véritablement allongé. Volkswagen annonce avoir imaginé un système spécifique de fixations permettant d'assurer la sécurité routière du passager même couché.

Et pour éviter d'être indisposé par les cahots de la route, une suspension active eABC (electric Active Body Control) compensera les accélérations, freinages et virages pour ne pas vous bousculer.

Une bonne dose d'intelligence artificielle sera nécessaire pour s'occuper des passagers, avec de la réalité augmentée pour amuser les enfants, et elle pourra même servir au platooning (circulation en convoi).

Des choix de design...audacieux ?

Le style général du concept car électrique Gen Travel est généreusement tourné vers un avenir fait d'une cabine en verre avec portes papillon et des bordures de fenêtres basses pour ne rien manquer du paysage.

La cabine façon aquarium surmonte une partie inférieure réunissant toute l'electronique et les systèmes de ce qui est aussi une voiture électrique. Le style mixe formes douces organiques et lignes plus acérées avec un bas de caisse assez bas.

En tant que véhicule assurant une conduite Level 5 se suffisant à elle-même, les nécessités liées à la présence d'un chauffeur ne sont plus requises et permettent donc d'imaginer de nouveaux espaces internes et externes.

Le concept permettra-t-il aussi de sortir de l'idée de voiture personnelle pour une forme plus partagée dont l'impersonnalité pourra être compensée par des réglages personnalisés de l'habitacle ? Sans doute. Il reste à voir ce qui sera conservé de cette approche originale dans une voiture du futur d'ici quelques années.