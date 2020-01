5G : l'équipementier Ericsson choisit d'installer son centre de R&D en France

La France peine peut-être à faire sortir de terre ses réseaux 5G par rapport à d'autres pays européens mais la matière grise de ses ingénieurs peut être un atout précieux.

C'est à Massy, au sein du pôle Paris-Saclay et sur son site actuel que l'équipementier télécom Ericsson annonce l'installation de son nouveau centre de R&D consacré à la 5G, en attendant l'ouverture de locaux spécifiques.

Le site, qui démarre ses activités en ce début 2020, pourra accueillir jusqu'à 300 ingénieurs et s'occupera initialement des efforts de développements logiciels 5G et de sécurité, "pour les besoins globaux et tirant parti de notre collaboration avec les clients français".

Tandis que le PDG d'Ericsson France, Franck Bouétard, évoque "la reconnaissance de l'excellence française en matière de compétences d'ingénierie et d'expertise R&D", c'est aussi une façon de se positionner face aux concurrents (Huawei et Nokia) qui disposent déjà de centres R&D dans l'Hexagone.

Ericsson dispose de 18 centres de R&D en Europe qui concentrent 60% de ses équipes de R&D, soit 15 000 ingénieurs, répartis dans plusieurs pays.