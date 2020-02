5G : Ericsson annonce un record de débit en mmWave à 4,3 Gbps

Après l'étonnante proposition du procureur général des États-Unis, l'administration Trump rejette la suggestion d'un rachat de Nokia et Ericsson afin de contrer Huawei dans la 5G.

En droite ligne avec son obsession de contrer Huawei sur la 5G, le gouvernement US propose de prendre le contrôle direct des équipementiers européens Nokia et Ericsson, personnellement ou via ses alliés.