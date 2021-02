Espace : Thomas Pesquet prend rendez-vous avec l'ISS

On savait déjà que Thomas Pesquet avait été contacté par la NASA et l'ÉSA pour repartir dans l'espace quasiment dès son retour d'une première mission réalisée avec brio. Aujourd'hui, le retour de l'astronaute français à bord de l'ISS prend date.

Le retour de Thomas Pesquet dans l'espace ne faisait aucun doute : l'astronaute français avait particulièrement impressionné la NASA lors de sa toute première mission en réalisant une opération extravéhiculaire avec succès dans un temps record, ouvrant la voie à des opérations de manutention supplémentaires non programmées.

Le Français avait alors obtenu l'honneur de voir son planning révisé pour le programmer sur davantage d'opérations en dehors de l'ISS, permettant à divers programmes spatiaux de gagner un temps considérable.

De retour sur Terre, il était déjà confirmé que les services de l'astronaute allaient être de nouveau mis à contribution d'une mission prochaine, mais nous n'avions alors aucune date précise.

La chose est corrigée, puisque Thomas Pesquet participera à la mission Crew-2 dont la date de lancement est fixée au 20 avril 2021. Même si la date est sujette à modification de dernière minute, il est désormais assuré que Thomas Pesquet retrouvera pour quelques mois le bord de l'ISS avant l'été.

Pour cette mission, le français fera face à des changements de taille : exit le lanceur Soyouz, et bonjour la fusée Falcon 9, et plus encore, Crew Dragon, le module ultra high tech de SpaceX qui a massivement recours aux commandes via des écrans tactiles.

Le Français embarquera pour la mission alpha, qui constituera le troisième vol habité pour SpaceX. Thomas Pesquet sera accompagné du japonais Akihiko Hoshie et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur.